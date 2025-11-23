TBMM’de sağlık bütçesi görüşmeleri öncesi konuşan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, hem eğitimde hem de sağlıkta yaşanan krizlere dikkat çekti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; Eğitim-İş ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Meclis’e yapmak istedikleri yürüyüşün polis tarafından engellendiğini hatırlatan Yıldırım, öğretmenlere yönelik sert müdahaleyi “emekçilere karşı yıllardır sürdürülen baskı politikasının en görünür örneği” olarak nitelendirdi. Sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu vurgulayan Yıldırım, bütçenin halkın ihtiyaçlarını değil sermaye çevrelerinin çıkarlarını öncelediğini söyleyerek, “Bu ülkeyi özel hastane sahibi bakana bırakamayız. Halkız, haklıyız, kazanacağız” ifadeleriyle güçlü bir çağrıda bulundu.

“YÜRÜYÜŞÜMÜZ POLİS TARAFINDAN ABLUKAYA ALINARAK ENGELLENDİ”

Yıldırım, Eğitim-İş Sendikası ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan TBMM’ye yürümek istediklerini ancak buna izin verilmediğini belirterek,“Dün Eğitim-İş Sendikamız ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan TBMM’ye gerçekleştirmek istediğimiz yürüyüş, polis tarafından ablukaya alınarak engellendi.” dedi. Bu engellemenin politik bir tercihin sonucu olduğunu söyleyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Tarikatlara ve cemaatlere serbest olan yürüyüşlerin Cumhuriyetçi öğretmenlere yasaklanması; emekçilere karşı yıllardır sürdürülen baskı politikasının en görünür örneklerinden biri olmuştur.”

