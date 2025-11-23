Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, 20.00’de başlayacak mücadelede 3 puan arayacak. Karşılaşma, Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak ve Çağdaş Altay düdük çalacak. Maç, Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Belgrad’da Gergin Gece, Zafer Fenerbahçe’nin
Belgrad’da Gergin Gece, Zafer Fenerbahçe’nin
İçeriği Görüntüle

Takımlardaki Son Durum

  • Çaykur Rizespor:
    • Sakatlıkları bulunan Olawoyin, Halil Dervişoğlu ve Augusto kadroda yer almayacak.
    • Efe Doğan ve Furkan Orak, bahis soruşturması nedeniyle hak mahrumiyeti cezası aldı.
  • Fenerbahçe:
  • Sakatlıkları bulunan Szymanski ve Çağlar Söyüncü kadroda yok.
  • Semedo kart cezalısı, Edson Alvarez ise teknik kararla kadroya alınmadı.
  • Kerem Aktürkoğlu’nun durumu maç saatinde netleşecek.

Muhtemel 11’ler

Çaykur Rizespor

  • Kaleci: Fofana
  • Savunma: Taha, Mocsi, Samet, Hojer
  • Orta saha: Papanikolaou, Buljubasic
  • Hücum: Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan
  • Forvet: Sowe

Fenerbahçe

  • Kaleci: Ederson
  • Savunma: Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown
  • Orta saha: İsmail
  • Hücum: Nene, Asensio, Fred, Oğuz
  • Forvet: Duran

Muhabir: Haber Merkezi