Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, 20.00’de başlayacak mücadelede 3 puan arayacak. Karşılaşma, Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak ve Çağdaş Altay düdük çalacak. Maç, Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Takımlardaki Son Durum
- Çaykur Rizespor:
- Sakatlıkları bulunan Olawoyin, Halil Dervişoğlu ve Augusto kadroda yer almayacak.
- Efe Doğan ve Furkan Orak, bahis soruşturması nedeniyle hak mahrumiyeti cezası aldı.
- Fenerbahçe:
- Sakatlıkları bulunan Szymanski ve Çağlar Söyüncü kadroda yok.
- Semedo kart cezalısı, Edson Alvarez ise teknik kararla kadroya alınmadı.
- Kerem Aktürkoğlu’nun durumu maç saatinde netleşecek.
Muhtemel 11’ler
Çaykur Rizespor
- Kaleci: Fofana
- Savunma: Taha, Mocsi, Samet, Hojer
- Orta saha: Papanikolaou, Buljubasic
- Hücum: Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan
- Forvet: Sowe
Fenerbahçe
- Kaleci: Ederson
- Savunma: Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown
- Orta saha: İsmail
- Hücum: Nene, Asensio, Fred, Oğuz
- Forvet: Duran
Muhabir: Haber Merkezi