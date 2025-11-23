Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, 20.00’de başlayacak mücadelede 3 puan arayacak. Karşılaşma, Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak ve Çağdaş Altay düdük çalacak. Maç, Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Takımlardaki Son Durum

Çaykur Rizespor : Sakatlıkları bulunan Olawoyin, Halil Dervişoğlu ve Augusto kadroda yer almayacak. Efe Doğan ve Furkan Orak , bahis soruşturması nedeniyle hak mahrumiyeti cezası aldı.

: Fenerbahçe:

Sakatlıkları bulunan Szymanski ve Çağlar Söyüncü kadroda yok.

ve kadroda yok. Semedo kart cezalısı, Edson Alvarez ise teknik kararla kadroya alınmadı.

kart cezalısı, ise teknik kararla kadroya alınmadı. Kerem Aktürkoğlu’nun durumu maç saatinde netleşecek.

Muhtemel 11’ler

Çaykur Rizespor

Kaleci: Fofana

Savunma: Taha, Mocsi, Samet, Hojer

Orta saha: Papanikolaou, Buljubasic

Hücum: Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan

Forvet: Sowe

Fenerbahçe

Kaleci: Ederson

Savunma: Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown

Orta saha: İsmail

Hücum: Nene, Asensio, Fred, Oğuz

Forvet: Duran