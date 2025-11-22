Ahmet Gökay, “Spora başlamamın nedeni kilolu olmam ve zorbalığa maruz kalmamdı. Kendime, ‘Bunlardan kurtulmak için spora başlamalıyım’ dedim. Tekvando disiplinli ve zor bir spor ama ailem ve hocam sayesinde çok sevdim. 2022’de Kayseri Şampiyonası’nda 3’üncü oldum, başka bir yarışmada 1’inci oldum. 2023’te Türkiye Minikler Şampiyonası’nda 200 kişi arasında 9’uncu oldum. Hedefim Olimpiyat Şampiyonu olup Türkiye’yi temsil etmek. Şimdi 2026 Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’na hazırlanıyorum, inşallah birinci döneceğim” dedi.

Anne Özlem Liv Kahveci Erol, oğlunun başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, “Tekvandoya daha fazla sarıldı ve disiplinli çalışması hayatına yansıdı. Önümüzdeki yıl 2026 Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda iyi dereceler almasını bekliyoruz. Hocalarının ve ailemizin desteğiyle çok daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Antrenör Seda İkiler Parlak ise, “Ahmet Gökay 2021’de bizimle başladı. Önceleri sadece kilo vermek için gelmişti. Kısa sürede yeteneğini fark ettik ve müsabakalara yönlendirdik. Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası’nda 200 sporcu arasında 9’uncu oldu. Şimdi 2026 Yıldızlar müsabakası için hazırlıklarımız devam ediyor” dedi.