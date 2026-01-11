Kaynak: DHA
Alpler’den Erciyes’e uzanan 40 yıllık kayak tutkusu
Avusturya’da Alpler’de kayak eğitimi alan Veysel Değirmenci, 40 yıldır Erciyes Kayak Merkezi’nde eğitmenlik yaparak yerli ve yabancı binlerce kayakseveri kayakla tanıştırıyor.
