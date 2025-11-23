Balon kalkış alanında Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı atlı birlikler de hazır bulundu. Sepetlere alınan öğretmenler, arka arkaya havalanan balonlarla bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

“Bize Büyük Mutluluk Yaşattılar”

Tura katılan öğretmen İbrahim Özcan, tüm meslektaşlarının Öğretmenler Günü’nü kutlayarak şöyle konuştu:

“Bu sabah çocuklar gibi şen bir şekilde kalktık. Gökyüzüne çıkmak bizim için enteresan olacak. Çok sevinçliyiz, bize büyük mutluluk yaşattılar.”

Tuncay Sesli ise günü Gazze’de yaşanan trajediler nedeniyle buruk karşıladıklarını belirterek, “Şehit edilen Gazzeli öğretmenlerin acısını da kalbimizde yaşamamız lazım. Günümüz kutlu olsun.” dedi.

Hamide Kılıç da balon turunun kendileri için heyecan verici bir hediye olduğunu ifade ederek, “Bölgemizde yaşayıp da bu imkanı elde edemeyen birçok kişi var. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza iyi seyirler diliyorum.” diye konuştu.

Yaklaşık 45 dakika süren balon turunda öğretmenler, Ürgüp’ün benzersiz manzaralarını havadan izledi.