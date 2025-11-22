Kaza, saat 23.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Avanos Kavşağı'nda yaşandı. Hasan K. kntrolündekii 34 DPD 669 plakalı Latin Amerikalı turist kafilesini taşıyan tur otobüsü ile Mehmet Eren D. yönetimindeki 38 AOY 914 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kazada, otomobildeki 4'ü ağır, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesi sonrasında kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Çeklicek ve üniversite öğrencisi Ezgi Karael doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Meydana gelen azada yaralanan diğer 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA