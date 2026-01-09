İran devlet televizyonuna göre Tahran Savcısı Ali Salihi, başkentte yaşanan olaylara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sokakların güvensiz hale geldiğini vurgulayan Salihi, “Düşmanın paralı unsurları, gösterilere katılanları öldürüyor. Dışarı çıkmayın” ifadelerini kullandı.

Salihi, gösterilere katılan herkesle mücadele edileceğini belirterek, kesici ve delici alet taşıyanların da ateşli silah taşıyanlarla aynı şekilde muamele göreceğini söyledi.

“Silahlı Unsurlara Müsamaha Yok”

Savcı Salihi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Silahlı unsurlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Muharebe suçu ile yargılanacaklar. Vatandaşlarımızın güvenliği kırmızı çizgimizdir. Teröristlere karşı mücadelemiz caydırıcı olacak.”

Salihi ayrıca, dün gece Tahran’da yaşanan olayların büyük tahribata yol açtığını da kaydetti.

Tahran’da Okullar Uzaktan Eğitime Geçti

Yaşanan gelişmelerin ardından Tahran’daki tüm okulların hafta sonuna kadar uzaktan eğitime geçtiği bildirildi. Kararın, güvenlik riskleri nedeniyle alındığı belirtildi.

İran’daki Protestolar Nasıl Başladı?

İran’da protestolar, 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında ciddi değer kaybı yaşaması ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın başlattığı eylemlerle başladı. Kısa sürede ülke genelinde birçok kente yayılan gösteriler devam ediyor.

Can Kaybı ve Gözaltı Sayıları

Gösterilerde ölen ve yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), şu ana kadar 8’i emniyet görevlisi olmak üzere 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise 7 Ocak’ta yayımladığı haberinde, gösterilerde 568 polisin ve 66 Besic mensubunun yaralandığını açıkladı; toplam can kaybına ilişkin bilgi paylaşmadı.