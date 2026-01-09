TFF’den yapılan açıklamada, yürütülen bahis soruşturması kapsamında Süper Lig’de görev yapan ve bahis oynadığı tespit edilen antrenörler hakkında disiplin süreci başlatıldığı belirtildi.

Federasyonun açıklamasında, “Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış olan antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen kişilerin, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öne çıkan isimler dikkat çekti

PFDK’ya sevk edilenler arasında futbol kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de bulunuyor. Soruşturma kapsamında tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen bazı isimler şu şekilde açıklandı:

Olcan Adın

Ümit Davala

Ahmet Dursun

Yiğit İncedemir

Fahri Tatan

Volkan Arslan

Ozan Köprülü Beşiktaş’ta Yaprak Dökümü İçeriği Görüntüle

Serdar Topraktepe

PFDK’ya sevk edilen 43 antrenör

TFF’nin açıkladığı listede yer alan ve PFDK’ya sevk edilen 43 antrenör şu isimlerden oluştu:

Mustafa Sarp, Fevzi Layiç, Ali Gürsel, Mehmet Bülent Albayrak, Mehmet Öncan, İbrahim Kemal Menderes, Murat Erbasan, Olcan Adın, Umut Eskiköy, Tanser Aydın, Halil Cihan Ünal, Ümit Davala, Ertuğrul Arslan, Ufuk Özbay, Ercan Ağaçe, Ahmet Dursun, Onur Günal, Kenan Oktay, Sinan Közen, Yasin Güleryüz, Barış Kanbak, Emir Sıranlı, Erkan Akkıç, İbrahim Keserel, Cüneyt Yiş, Yiğit İncedemir, Fahri Tatan, Halit Eroğlu, Ersin Akilverin, Coşkun Birdal, Volkan Arslan, Serdar Topraktepe, Tufan Deniz Daş, Kerem Satılmış, Can Arat, Ömer Ayçiçek, Baykal Aydınlı, Onat Çetin, Mustafa Ramazan, Aykın Demir, Ozan Köprülü, İlker Kireker ve Onur Can Korkmaz.

Disiplin süreci başlayacak

PFDK’nın, sevk edilen antrenörler hakkında yapacağı incelemenin ardından cezalarla ilgili karar vermesi bekleniyor. Bahis eyleminin sabit görülmesi halinde ilgili isimler hakkında Futbol Disiplin Talimatı kapsamında ağır yaptırımlar uygulanabileceği ifade ediliyor.