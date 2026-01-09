Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Opet maça hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk periyodunu 22-14 önde tamamladı. İkinci periyotta ÇBK Mersin’in etkili oyunuyla skor dengelenirken, devreye 41-36 Mersin temsilcisinin üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü Periyotta Fenerbahçe Farkı Açtı

İkinci yarıya etkili savunma ve hızlı hücumlarla başlayan Fenerbahçe Opet, üçüncü periyodu 61-51 önde kapatarak maçın kontrolünü ele aldı. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, parkeden 84-66 galip ayrılarak finale yükselen taraf oldu.

Fenerbahçe’de Skorer Performans

Fenerbahçe Opet’te Rupert 14, Sevgi Uzun 15, Williams 12, Olcay Çakır Turgut 11 ve Meesseman 10 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Çimsa ÇBK Mersin’de ise Burke 17 ve Geiselsoder 11 sayıyla takımının en skorer isimleri oldu.

Hakemler ve Salon

Mücadele, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanırken karşılaşmayı Turgut Işık, Mesut Öztürk ve Yarkın Keskin hakem üçlüsü yönetti.

Fenerbahçe Opet, bu galibiyetle Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde şampiyonluk için mücadele etmeye hak kazandı.