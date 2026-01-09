ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davaya bakan Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, dün görülen duruşmada, tutuklu yargılanan 5 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Mahkeme, yargılamanın tutuksuz devam etmesine hükmetmişti.

Başsavcılıktan “Kamu Zararı” Vurgusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin tahliye kararına yaptığı itirazda, kovuşturma aşamasında tanıkların henüz dinlenmediğine dikkat çekti. Ayrıca, bilirkişi raporlarında tespit edilen yüksek kamu zararı nedeniyle sanıkların serbest bırakılmasının hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Başsavcılık dilekçesinde, mevcut delil durumu ve kamu zararının büyüklüğü gerekçe gösterilerek, sanıkların tutukluluk halinin sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

ABB Konser Harcamaları Soruşturmasının Geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ABB’nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının kamu zararına yol açtığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İddianamede, ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konser ve teknik hizmet alımlarında, piyasa rayiç bedellerinin üzerinde ödemeler yapıldığı öne sürüldü.

154 Milyon Liralık Kamu Zararı İddiası

İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları ile 17 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporuna göre, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konser hizmet alımında, yüklenici firmalara piyasa değerinin üzerinde ödeme yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında haksız menfaat sağlandığı kaydedildi.

Sanıklar ve İstenen Cezalar

İddianamede;

Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir ,

Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Hüseyin Zehir ,

Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Celal Akbaş

ile bazı şirket sahipleri hakkında “zincirleme şekilde nitelikli zimmet” suçundan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer sanıklar hakkında ise “nitelikli zimmet” suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yargı Süreci Devam Ediyor

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 sanığın yargılandığı davada, savcılığın tahliye kararına yaptığı itirazın önümüzdeki günlerde değerlendirilmesi bekleniyor. Davada kamu zararı iddiaları ve bilirkişi raporları, yargılamanın seyrini belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor.