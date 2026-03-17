Eflani’de Kavak köyünde bir iki katlı evde çıkan yangın faciaya yol açtı. Ev sahibi Hüseyin Aydemir (70), dumandan zehirlenerek hayatını kaybederken, eşi Azime Aydemir (65) yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde evin çatı katında başladı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede Hüseyin Aydemir’in cansız bedeni bulundu. Yaralanan Azime Aydemir ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eflani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler, olay yerinde detaylı inceleme yapıyor.