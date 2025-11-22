Olay, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanda yaşandı. Bir internet firmasında çalışan A.P., kablo çekmek üzere 5 katlı apartmanın damına çıktı. Kabloyu bir metre genişliğindeki havalandırma boşluğundan aşağı sarkıtan A.P., dengesini yitirerek birinci kata düştü. Yaralanan A.P., yardım feryatlarını duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Damdan yaralıyla iletişim kurarak durum değerlendirmesi yapan itfaiye erleri, sonrasında birinci kata inerek havalandırma boşluğunun duvarını kırmaya başladı. A.P.’nin daha fazla yara almaması için dikkatle çalışan itfaiye erleri, başarı bir operasyonun ardından yaralıya ulaştı. Ayağında açık kırık olduğunu tespit edilen A.P.’yi dikkatli bir şekilde bulunduğu alandan çıkaran itfaiye erleri, daha sonra sağlık ekibine teslim etti. Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. A.P.’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)