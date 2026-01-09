Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, iki futbolcunun transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan transfer bilgilendirmesinde, Fenerbahçe A.Ş.’den İrfan Can Eğribayat ile ikas Eyüpspor’dan Yalçın Kayan için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Futbolcular Samsun’a Davet Edildi

Açıklamada, transfer sürecinin tamamlanması için futbolcuların sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi görüşmeleri sonuçlandırmak üzere Samsun’a davet edildiği ifade edildi.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.’den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor’dan Yalçın Kayan’ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun’a davet edilmiştir.”

Taraftarlarda Transfer Heyecanı

Samsunspor’un yaptığı bu açıklama, kırmızı-beyazlı taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, transferlerin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.