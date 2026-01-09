Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırılan futbolcularla ilgili kararını açıkladı. TFF’den yapılan açıklamada, 78 futbolcuya verilen 3 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezalarına yapılan itirazların reddedildiği bildirildi.

78 Futbolcunun İtirazı Reddedildi

Açıklamada, bahis soruşturması kapsamında futbolcuların TFF talimatlarına aykırı davranışları nedeniyle PFDK tarafından hak mahrumiyeti cezası aldığı ve bu cezalara yönelik başvuruların Tahkim Kurulu tarafından değerlendirildiği ifade edildi. Yapılan inceleme sonucunda, verilen cezaların oybirliğiyle onandığı kaydedildi.

Cezalar Kesinleşti

Tahkim Kurulu’nun kararıyla birlikte 78 futbolcuya verilen 3 ila 12 ay arası hak mahrumiyeti cezaları kesinleşmiş oldu. Bu karar doğrultusunda söz konusu futbolcular, ceza süreleri boyunca futbol faaliyetlerinde görev alamayacak.