Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, 11’inci dakikada Oh’un golüyle öne geçti. Orkun Kökçü’nün sol kanattan yaptığı ortada Oh, topu tek dokunuşla ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Orkun Kökçü, bu kez golcü kimliğiyle öne çıktı. 45+2’de Murillo’nun ortasına gelişine şık bir vuruş yapan milli oyuncu, farkı ikiye çıkararak takımını soyunma odasına 2-0 üstün götürdü.

Kasımpaşa Penaltıyla Umutlandı

İkinci yarıda daha etkili bir görüntü çizen Kasımpaşa, 53’üncü dakikada penaltı kazandı. 57’nci dakikada topun başına geçen Benedyczak, fileleri havalandırarak skoru 2-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda Beşiktaş, Cengiz Ünder ve Rashica ile net fırsatlar yakalasa da kaleci Gianniotis gole izin vermedi. Mücadele, ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

İlber Ortaylı Unutulmadı

Maç öncesinde geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İlber Ortaylı için anlamlı bir anma gerçekleştirildi. Stadyumda yapılan anonsun ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ortaylı’nın ailesi de karşılaşmayı tribünden takip etti.

Küçük Taraftarın Hayali Gerçek Oldu

Kanser hastalığını yenen minik Beşiktaş taraftarı Ömer Kağan Karakurt’un hayali de bu özel gecede gerçekleşti. Orta sahada Orkun Kökçü ve Salih Uçan ile birlikte balonları gökyüzüne bırakan küçük taraftar, tribünlerden büyük alkış aldı.

Beşiktaş, bu galibiyetle ligdeki çıkışını sürdürürken, taraftarına hem duygusal hem de coşkulu bir gece yaşattı.