CHP'li vekiller 8 Ocak Perşembe Günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) emekli maaşlarının yükseltilmesi için nöbet başlattı. Nöbete çok sayıda CHP'li isim katılırken, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, 10 Ocak Cumartesi gecesi de nöbetin devam ettiğini duyurdu. En düşük emekli maaşı 20 bin TL açıklandı, ancak CHP'li isimler 20 Bin TL'nin de emeklinin geçimine yetmediğini vurguladı.

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker; "Emeklilerimiz geçinemiyor, biz susmuyoruz. TBMM Genel Kurul salonunda, emekli maaşlarının insan onuruna yakışır bir seviyeye çıkarılması için gece nöbetindeyiz. Bu adaletsizlik sona erene kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı