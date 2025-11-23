Yıl sonu yaklaşırken kredi kartı ya da market kartı kullanan milyonlarca kişi için önemli bir uyarı yapıldı. Kartlarda biriken para puanların bir bölümü, bilgilendirme yapılmışsa 31 Aralık gecesi silinebiliyor. Kısacası “nasıl olsa durur” diye beklediğiniz puanlar yeni yıla kalmayabilir.

Hangi puanlar siliniyor?

Bankalar ya da market zincirleri, özellikle kampanya dönemlerinde verilen ekstra puanları yıl sonunda sıfırlayabiliyor.

Bunlar genelde “kampanya puanı”, “bonus”, “ek puan” gibi isimlerle geçiyor.

Bu puanların silinmesi için daha önce koşullarda belirtilmiş olması gerekiyor. Yani “31 Aralık’a kadar kullanmanız gerekir” diye yazıyorsa yeni yılda puanlar uçabilir.

Ne yapalım?

Kartınızı yıl bitmeden mutlaka kontrol edin.

Mobil uygulamadan veya market kartı hesabından puanları görün.

“31 Aralık’ta silinir” uyarısı varsa geç kalmadan kullanın.

Uyarı yok ama puanlar yine de silindiyse firma ile görüşün.

Bilgilendirme yoksa hak kaybı olmaz

Tüketici dernekleri, bilgilendirme yapılmamışsa puanların aslında kullanıcı hakkı olduğunu hatırlatıyor.

Yani size net bir şekilde “bu puan yıl sonunda silinir” denmemişse, firmanın puanı sıfırlaması hukuken doğru sayılmıyor.

Silinen puanlarla ilgili itiraz etmek, gerektiğinde Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmak mümkün.

Kısacası, yıl sonu telaşında bir bakmışsınız kartınızdaki kazanımlar kaybolmuş. Harcamadan önce kontrol etmek, yeni yıla kayıpsız girmenizi sağlar.