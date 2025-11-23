Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İnsanlığın geleceği için verdiğimiz bu katkıları, COP31 başkanlığı dönemimizde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin en üst karar organı olan Taraflar Konferansı’nın başkanlığını ve ev sahipliğini üstleniyoruz” açıklamasında bulundu.

Dünya için atılan tüm adımlarda, iklim değişikliği ve çevre sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalarda merhamet bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayarn Bakan Kurum, “Türkiye, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uluslararası diplomaside karşıt görüşleri ve farklı tarafları bir araya getirerek önemli bir rol üstlenmiştir. Türkiye, dünya barışına ve karşı karşıya olduğumuz pek çok küresel sorunun çözümüne önemli katkılar sağlamıştır. İnsanlığın geleceği için verdiğimiz bu katkıları, COP31 başkanlığı dönemimizde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin en üst karar organı olan Taraflar Konferansı’nın başkanlığını ve ev sahipliğini üstleniyoruz” dedi.

‘COP31 SÜRECİNİ KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYAN, ADİL, KAPSAYICI, KATILIMCI VE ŞEFFAF BİR ANLAYIŞLA YÜRÜTECEĞİZ’

COP31 Başkanlığı'nı, bugüne kadar kazandığı ivmeyi şeffaf ve tüm tarafları kapsayıcı bir şekilde daha da ileri taşımak için çalışacağını belirten Bakan Kurum, “Kıymetli temsilciler, bugün Avustralya ile tarihten gelen bağlarımızı ve dostluğumuzu ileriye taşıyacak, iklim eylemine önemli katkılar yapacağına inandığımız yenilikçi bir adım attık. İnanıyorum ki bundan sonra da COP31 sürecini Avustralya’yla birlikte kimseyi geride bırakmayan, adil, kapsayıcı, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yürüteceğiz. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim; Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığını, liderliğini ve uluslararası iş birliğine yönelik samimi yaklaşımını her platformda ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kalıcı ve somut adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı.

'İNSANLIĞIN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK EN ETKİN ÇÖZÜMLERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Bakan Kurum, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Seferberliği ile, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, ortak evimiz olan dünyanın geleceğine son derece önemli katkılar sunuyoruz. COP31 sürecinde de insanlığın ve gezegenimizin beklentilerine ve acil ihtiyaçlarına yönelik en etkin çözümleri, Türkiye–Avustralya iş birliğiyle hayata geçireceğiz. Değerli delegeler, bugünden itibaren geleceğimiz için en anlamlı maratonu başlatıyoruz. Şimdiden COP31’de hepinizi, dünyanın kalbi; kıtaların ve medeniyetlerin köprüsü olan Türkiye’de misafir etmeyi büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye olarak sadece kendi bölgemize değil, özellikle Pasifik ve Afrika gibi kırılgan bölgelere de odaklanan; kuzey ile güneyi birbirine bağlayan, adil ve dengeli bir Taraflar Konferansı düzenlemeyi taahhüt ediyoruz. Aldığımız bu kararın tüm taraflara, bölgemize ve küresel iklim kriziyle mücadelemize hayırlı olmasını diliyorum.” (DHA)