Türkiye’de özellikle ilkokulların vazgeçilmez etkinliklerinden biri olan Yerli Malı Haftası, çocuklara tasarrufu, yerli üretimi ve milli kaynaklara sahip çıkmayı öğretmeyi amaçlayan bir bilinçlendirme haftası. Yıllardır meyve tabakları, yöresel ürünler ve rengârenk sınıf etkinlikleriyle hem eğlenceli hem de öğretici bir atmosfer yaratıyor.

2025 Yerli Malı Haftası ne zaman?

2025 yılında Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanacak.

Okullarda hazırlıklar şimdiden başladı. Bu yıl birçok okul, sadece yiyecek paylaşımı değil; yerli üreticilerin tanıtıldığı sunumlar, küçük sergiler ve tasarruf bilincini güçlendiren etkinliklerle haftayı daha zengin hale getirmeyi planlıyor.

Neden önemli?

Yerli Malı Haftası, çocuklara küçük yaşlarda:

Üretimin değerini,

Yerli ürün kullanmanın ülke ekonomisine katkısını,

Tasarruf alışkanlığının günlük hayattaki önemini

öğreten bir süreç.

Aileler, öğrenciler ve okullar için ortak bir buluşma noktası olan bu hafta, yerli üretime destek mesajını geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor.