Kışın gelişiyle birlikte rutubet kokusu, buğulu pencereler ve duvar kararmaları yeniden gündeme girdi. Özellikle alt katlarda ve eski yapılarda yaşayanlar, “Sabah kalkıyorum, duvar sanki ıslak gibi” diyerek durumdan dert yanıyor.

Peki bu sorunu tamamen çözmek zor olsa da, evde alabileceğimiz basit önlemler neler?

Sık Havalandırmak İşe Yarıyor

Gün içinde kısa kısa da olsa cam açmak, evdeki nemi azaltıyor. Uzun süre kapalı kalan evlerde hava ağırlaşıyor ve rutubet birikiyor.

Mobilyayı Duvara Yapıştırmayın

Kışın en çok yapılan hata, koltuk ve dolapları duvara sıfır yaslamak. Arada boşluk olunca duvar daha iyi nefes alıyor ve küf oluşumu azalıyor.

Tuz, Pirinç, Karbonat Geçici Çözüm

Bazı vatandaşlar, nemi çekmesi için odalara kase içinde tuz veya pirinç koyuyor. Bu yöntem tamamen ortadan kaldırmasa da kısa süreli rahatlatıyor.

Isıyı Bir Anda Değil, Dengeli Artırın

Soğuk ev birden ısınınca duvarda yoğuşma oluyor, bu da rutubeti artırıyor. Kombiyi düşük ayarda ama sürekli çalıştırmak daha dengeli bir hava sağlıyor.

Banyo Kapısını Islakken Açık Bırakmayın

Duştan çıkan sıcak buhar eve yayılınca nem oranı artıyor. Banyo kuruyana kadar kapıyı kapalı tutmak etkili bir adım.

Vatandaşlar bu basit yöntemlerle kış aylarını daha rahat atlatmaya çalışıyor. Rutubet şikayetlerinin ise özellikle aralık ayında en yüksek seviyeye çıkması bekleniyor.