Ankara Tava

Ankara Tava, özellikle kuzu eti ve pilavla yapılan, şehrin en meşhur yemeklerinden biridir. Kuzu eti kemikli olarak tencereye konur, tereyağı ve soğanla birlikte kavrulur, üzerine pirinç eklenir ve kısık ateşte pişirilir. Yanında yoğurtla servis edilmesi önerilir.

Beypazarı Güveci

Beypazarı’na özgü bu yemek, sebze ve etin güveçte ağır ağır pişmesiyle hazırlanır. Genellikle kuzu eti, patlıcan, domates ve biber ile yapılır. Önce et kavrulur, sebzeler eklenir ve üzeri kapatılarak fırında pişirilir.

Ankara Simidi

Ankara simidi, kıtır dokusu ve susamlı kaplamasıyla bilinir. Hamur; un, su, maya ve biraz tuzla yoğrulur, halka şekli verilir, yumurta sarısına batırılır ve bol susama bulanır. Fırında pişirildikten sonra kahvaltıların vazgeçilmezidir.

Beypazarı Kurusu

Kahvaltı veya çay saatlerinde sıkça tüketilen Beypazarı kurusu, uzun süre bayatlamayan bir lezzettir. Hamuru mayalı hazırlanır, küçük parçalar şekil verilir ve fırında kızartılır.

Ankara Döneri

Klasik Türk dönerinden farklı olarak Ankara döneri daha ince doğranmış etle hazırlanır ve lavaş ekmeğiyle servis edilir. Genellikle dana ve kuzu eti karışımı kullanılır, yanında soğan ve domates eşlik eder.

Beypazarı Hoşafı

Beypazarı’na özel bu hoşaf, kuru meyvelerden yapılır. Kuru kayısı, erik ve üzüm; şeker ve su ile kaynatılır, soğuk olarak servis edilir. Yaz aylarında ferahlatıcı bir içecek olarak tercih edilir.

Ankara Çubuk Turşusu

Çubuk ilçesinin meşhur turşusu; biber, lahana ve salatalıktan hazırlanır. Sebzeler tuz ve sirke ile kavanozlarda mayalanır ve kış boyunca tüketilebilir.

Keşkek

Özellikle düğün ve özel günlerde yapılan keşkek, buğday ve etin uzun saatler pişirilmesiyle hazırlanır. Yağ ve baharat eklenir, üzeri tereyağı ile servis edilir.

Ankara Usulü Yaprak Sarma

Asma yaprağı içine pirinç, soğan ve baharat doldurularak sarılır ve tencere veya fırında pişirilir. Yanında yoğurtla servis edilmesi lezzeti artırır.

Ankara Lokumu

Beypazarı lokumu, küçük küp şeklinde hazırlanır ve pudra şekeri ile kaplanır. Çay saatlerinin vazgeçilmez tatlısıdır.

Tarhana Çorbası

Ankara mutfağında tarhana çorbası, kış aylarının favori çorbasıdır. Tarhana, yoğurt ve çeşitli baharatlarla karıştırılarak kaynatılır. Üzerine tereyağı gezdirilerek servis edilir.

Etli Ekmek

Ankara ve çevresinde yapılan etli ekmek, ince açılmış hamurun üzerine kıyma, soğan ve baharat konularak taş fırında pişirilir. Pratik bir atıştırmalık ve sokak lezzeti olarak tercih edilir.

Sakızlı Muhallebi

Ankara’da özellikle tatlı olarak tüketilen sakızlı muhallebi; süt, şeker, nişasta ve az miktarda sakız ile hazırlanır. Soğuk servis edilir ve damakta ferah bir tat bırakır.

Bulgur Pilavı

Ankara evlerinde sıkça yapılan bulgur pilavı, sebzelerle veya etle pişirilebilir. Tereyağı ve baharatlarla lezzeti artırılır.

Kıymalı Börek

Klasik Türk böreği olan kıymalı börek, Ankara mutfağında da yaygın olarak tüketilir. İnce açılmış yufka arasına kıyma ve baharat eklenir, fırında kızartılır.

Yoğurtlu Patates Salatası

Ankara mutfağında yoğurtlu mezeler ve salatalar sıkça tercih edilir. Haşlanmış patates, yoğurt, sarımsak ve dereotu ile hazırlanır.

Ankara Usulü Tavuk Sote

Tavuk göğsü, soğan, biber ve domatesle sotelenir, baharatlarla tatlandırılır. Yanında pilav veya bulgurla servis edilir.

Pide Çeşitleri

Ankara’da klasik kıymalı, peynirli ve sucuklu pideler oldukça popülerdir. Hamur ince açılır, iç malzeme eklenir ve taş fırında pişirilir.

Kabak Mücveri

Kabak rendesi, yumurta, un ve baharatla karıştırılır; küçük parçalar halinde kızartılır. Hem kahvaltı hem öğle yemeklerinde tercih edilir.

Fırın Sütlaç

Ankara evlerinde yapılan fırın sütlaç; pirinç, süt, şeker ve vanilya ile hazırlanır, fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. Tatlı severler için klasik bir lezzettir.