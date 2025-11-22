Çankaya ilçesi, Ankara’nın kalbinde yer alan ve nüfus açısından en yoğun ilçelerden biridir. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 947.330 kişidir. İlçe, yönetim binaları ve üniversitelerle öne çıkmaktadır.

Keçiören, başkentin büyük ve yoğun ilçelerindendir. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 932.128 kişidir. Konut alanları oldukça geniştir ve yaşam kalitesi açısından yoğun bir yerleşim sunar.

Yenimahalle, merkezi konumu ve gelişmiş altyapısı ile bilinir. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 714.866 kişidir. Ticaret ve konut alanlarının dengeli bir şekilde dağıldığı ilçelerden biridir.

Mamak, son yıllarda nüfusu hızla artan bir ilçedir. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 686.777 kişidir. İlçede modern konut projeleri ve sosyal yaşam alanları dikkat çeker.

Etimesgut, Ankara’nın batısında yer alır ve planlı yerleşim alanlarıyla bilinir. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 629.112 kişidir. İlçede yeni konut projeleri sürekli artmaktadır.

Sincan, başkent çevresinde gelişmiş ilçelerden biridir. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 590.309 kişidir. Yerleşim alanları geniş ve yoğun bir nüfus dağılımına sahiptir.

Altındağ, tarihi bölgeleri ile ünlü bir ilçedir. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 414.893 kişidir. Eski yerleşim bölgeleri ve modern konut alanları bir arada bulunur.

Pursaklar, yeni gelişen ve planlı bir yerleşime sahip ilçedir. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 165.665 kişidir.

Gölbaşı, doğa ile iç içe yaşam alanları sunar. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 165.201 kişidir. Göl ve yeşil alanlarıyla sakin bir yaşam vaat eder.

Polatlı, Ankara’nın batı kesiminde yer alan kırsal-şehirleşmiş bir ilçedir. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 130.515 kişidir.

Çubuk, tarımsal alanları ve kırsal dokusu ile tanınır. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 100.750 kişidir.

Kahramankazan, sanayi ve tarımın birleştiği bir ilçedir. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 62.060 kişidir.

Beypazarı, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ünlüdür. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 48.445 kişidir.

Elmadağ, doğal ve kırsal yaşam alanlarına sahiptir. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 45.133 kişidir.

Akyurt, ulaşım ve sanayi açısından önemlidir. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 44.541 kişidir.

Şereflikoçhisar, Tuz Gölü yakınında yer alır ve kırsal yaşam alanları sunar. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 33.316 kişidir.

Kızılcahamam, orman ve termal kaynaklarıyla öne çıkar. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 28.823 kişidir.

Haymana, kaplıcaları ile tanınır ve doğal yaşam alanları sunar. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 27.241 kişidir.

Nallıhan, kuş cenneti ve doğa yürüyüşleri ile bilinir. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 26.488 kişidir.

Bala, kırsal alanları ve geniş tarım arazileri ile dikkat çeker. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 21.893 kişidir.

Ayaş, kaplıcaları ve sakin yaşamıyla bilinir. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 13.670 kişidir.

Kalecik, bağcılık ve şarap kültürü ile öne çıkar. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 12.801 kişidir.

Çamlıdere, ormanlık ve doğal yaşam alanlarına sahiptir. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 10.475 kişidir.

Güdül, küçük ve kırsal bir ilçedir. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 8.521 kişidir.

Evren, Ankara’nın en küçük ilçesidir. 2025’e yakın nüfusu yaklaşık 3.096 kişidir.