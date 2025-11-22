Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında 'Dirençli Bir Dünya' oturumunda konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini 2035 yılına kadar 4 kat artırmayı hedeflediğini belirtti. Açıklamasında, “Şimdiden bu yıl içerisinde toplam kurulu güç içerisinde **yenilenebilir enerji payını yüzde 60’ın üzerine çıkarmış durumdayız” dedi.

Erdoğan ayrıca, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31)’nın 2025 Kasım ayında Türkiye’de düzenlenmesinin planlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı, Avustralya ile sağlanan mutabakatı ve Güney Afrika Dönem Başkanlığının gıda güvenliği çalışmalarını önemsediklerini vurguladı.

Gazze’deki duruma da değinen Erdoğan, Filistin halkının yanında durmaya kararlı olduklarını belirtti. Erdoğan, “BM verilerine göre İsrail’in Gazze’de yol açtığı yıkım, Filistin’in kalkınma çabalarını 70 yıl geriye götürdü. 70 bini aşkın masum hayatın kaybının telafisi mümkün değil. Sahadaki ateşkesin sürmesine ve Gazze’nin yeniden inşasına katkı sunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözümün kalıcı barışın yegane yolu olduğunu ve uluslararası toplumun bu çabalarını sürdürmesi gerektiğini vurguladı.