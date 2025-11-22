Yasa dışı bahis reklamı ve aklama suçlaması

Soruşturma dosyasında Batuhan Karadeniz’in, sosyal medyada yasa dışı bahis sitelerini tanıtıcı ve teşvik edici paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımların ise “7258 Sayılı Yasaya Muhalefet” kapsamında suç teşkil ettiği belirtiliyor. Ayrıca, elde edildiği değerlendirilen gelirler nedeniyle Karadeniz’in “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçundan da soruşturulduğu aktarıldı.

Kırmızı bülten kararı ve mal varlıklarına el koyma

Savcılık, her iki isim için kırmızı bülten çıkarılması talebini onayladı. Karar doğrultusunda Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan’ın Türkiye’deki tüm mal varlıklarına el konuldu.

Soruşturmanın sürdüğü, uluslararası yakalama işlemlerinin ise Interpol üzerinden devam ettiği bildirildi.