Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dosyayla ilgili müfettişler geldi, çalıştı ve Yavaş ile özel kalemi hakkında hiçbir olumsuz bulguya rastlamadı. Şimdi tekrar aynı yerden soruşturma izni verilerek yeni bir süreç başlatılıyor. Buradan bir sonuç alamayacakları belli. Bu hamle sadece Mansur Yavaş’ı tartıştırmak için yapılmış bir girişimdir.”

Özel, söz konusu sürecin Ekrem İmamoğlu’na yapılan itibar suikastından farklı olmadığını vurgulayarak, “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımızdı, şimdi en kuvvetli adaylardan biri Mansur Yavaş. Onu hedefe koymaya çalışıyorlar. Millet bunu görüyor” dedi.

Ankapark Örneğiyle Eleştiri

CHP Genel Başkanı, Yavaş’a yöneltilen Ankapark sorularına da değinerek, “Melih Gökçek 1 milyar dolar gömdü, dinozorlara milletin parası gitti. Ona soru soran yok. Ancak Mansur Yavaş, talanı durdurup halkın hizmetine sundu. Buna rağmen kendisine soru soruluyor. Hakikaten biraz utanmak lazım” ifadelerini kullandı.

MHP Ziyaretine Olumlu Bakıyor

Özel ayrıca, MHP’nin Silivri ziyaretiyle ilgili olumlu görüş belirterek, Ekrem İmamoğlu’nun da Silivri’de ağırlanmasının haksızlığa çözüm üretmeye katkı sağlayacağını düşündüğünü aktardı.