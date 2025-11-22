Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin himayesinde, parti genel merkezinde ‘Bir Sevdadır Öğretmen Olmak’ temalı Öğretmenler Günü programı düzenledi. Programa MHP’li milletvekilleri, parti yöneticileri ve 18 ilden gelen öğretmenler katıldı.

“Eğitim Sisteminin Kalbi Öğretmendir”

Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, eğitim sisteminin niteliğini belirleyen en önemli unsurun öğretmenler olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Eğitimde yapılan her değişiklik toplumun tamamını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle en büyük belirleyici öğretmenin davranışıdır. Öğretmene yapılan her yatırım, gelecek nesillerin yetişmesinde karşılığını bulacaktır. Eğitim sisteminizin kalitesi, öğretmenlerinizin kalitesiyle paraleldir.”

“Öğretmen, Bir Milletin Kaderine Dokunur”

Topcu, öğretmenin yalnızca ders anlatan değil, karakter ve medeniyet inşa eden bir rehber olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Öğretmen gönülleri fetheder. Akademik gelişimin yanı sıra öğrencinin psikolojisine, sosyal uyumuna, iletişim becerilerine doğrudan etki eder. Öğretmen olmak bir gönül meselesidir; maaşla değil ideal ile ölçülür. Öğretmen kalemi eline aldığında sadece bilgi vermez; bir kişilik inşa eder, bir medeniyetin tuğlasını koyar, bir milletin kaderine harf harf dokunur.”

Topcu, öğretmenliğin fedakârlık ve idealizmle yoğrulduğunu vurgulayarak, “Tebeşir tozuna bulanmış bir ceket, yağmur altında köy yolunda yürüyen bir ayakkabı… İşte öğretmenin sevdası budur” dedi.

“Türkiye Yüzyılı İçin Gönül Seferberliği Başlatalım”

Topcu, konuşmasının sonunda tüm öğretmenlere çağrıda bulundu:

“Gelin, Türkiye Yüzyılı için yeni bir gönül seferberliği başlatalım. Milli Mücadele ruhunu diri tutalım. Geleceğimizi karartanların karanlığına karşı öğretmenin ışığını daha da artırarak yürüyelim.”

Program, öğretmenlere plaket takdim edilmesiyle sona erdi.