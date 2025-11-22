İspanya'nın kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti.
İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinde, Cangas del Narcea’ya bağlı Vega de Rengos'taki bir kömür madeninin eksi 2'nci katındaki zeminde meydana gelen göçükte 2 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, maden kazasında hayatını kaybeden işçiler için yayımladığı taziye mesajında, “Göçükte hayatını kaybeden madencilerin ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına tüm sevgilerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA