Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, başkent Moskova’da Güvenlik Konseyi üyeleriyle düzenlenen toplantıda ABD Başkanı Donald Trump’ın hazırladığı 28 maddelik plan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Alaska Zirvesi ve ABD Talepleri

Putin, planın Alaska’daki görüşmeler öncesinde ele alındığını belirterek, ABD’li yetkililerin Rusya’dan taviz vermesini ve daha esnek yaklaşmasını istediğini söyledi. Putin, “Alaska’daki müzakerelerde bazı karmaşık meselelerde teklifleri kabul ettiğimizi ve esnek davranmaya hazır olduğumuzu onayladık” ifadelerini kullandı.

Küresel Ortaklarla Paylaşım

Putin, Çin, Hindistan, Kuzey Kore, Güney Afrika, Brezilya ve KGAÖ üye devletleri dahil olmak üzere Küresel Güney ülkelerine plan hakkında bilgi verdiklerini ve bu ülkelerin olası anlaşmayı desteklediğini belirtti.

Ukrayna ve Avrupalı Destekçilerin Tutumu

Putin, Alaska’daki müzakereler sonrası ABD tarafında bir duraksama yaşandığını, bunun Ukrayna’nın Trump’ın barış planını reddetmesinden kaynaklandığını kaydetti. Putin, planın güncellendiğini ve metnin Rusya’da bulunduğunu ifade ederek, “Bu plan, nihai barışçıl çözüme temel oluşturabilir. Ancak planın detayları bizimle görüşülmedi; bunun sebebi ABD’nin Ukrayna’yı ikna edememesi” dedi.

Putin ayrıca Kiev yönetiminin cephedeki mevcut durumu tam olarak anlamadığını savunarak, planın reddedilmesi halinde cephede yaşanan durumların tekrarlayacağını öngördü.

Barış Görüşmelerine Açıklık

Putin, Ukrayna’daki krizin barışçıl yollarla çözülmesine hazır olduklarını vurguladı: “Barış görüşmelerine ve meselelerin barışçıl yöntemlerle halledilmesine açığız. Ancak bu, planın detaylı şekilde tartışılmasını gerektiriyor.”