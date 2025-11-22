Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, uygulamanın tütünle mücadelede yeni bir dönemi başlattığını belirterek, sigara bırakma polikliniklerinin sayısının artırıldığını ve verilen hizmetlerin her yıl genişletildiğini söyledi. Kurtcebe, yeni sistemin sunduğu kolaylığa dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Vatandaşlarımız MHRS üzerinden randevu alarak bir sağlık kuruluşuna gitmeden, evinden veya bulunduğu herhangi bir yerden sigara bırakma danışmanlığı alabilecek. Telefon, bilgisayar ya da tablet üzerinden görüntülü bağlanarak uzman hekime ulaşmak artık mümkün. Bu sayede hem zaman kaybı ortadan kalkıyor hem de hizmet erişimi kolaylaşıyor.”

“Tedavi Psikososyal ve Farmakolojik Destek Olarak İkiye Ayrılıyor”

Altındağ Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Hekimi Zülal Kübra Irgat, özellikle iş yoğunluğu, sağlık engeli veya mesafe nedeniyle polikliniğe gitmekte zorlananlar için çevrim içi görüşmenin büyük avantaj sağladığını dile getirdi.

İrgat, sigara bırakma sürecinin iki temel başlıkta ele alındığını belirtti:

Psikososyal destek

Farmakolojik (ilaç) destek

“Online görüşmelerle hastanın motivasyonunu artırıyor, bağımlılık düzeyini değerlendiriyor ve kişiye özel bir bırakma planı oluşturuyoruz. Hem zaman kazandıran hem de süreci daha ulaşılabilir kılan bir yöntem” dedi.

“Yüz Yüze Kadar Etkili”

Hizmeti kullanarak ilk online görüşmesini gerçekleştiren 49 yaşındaki Ahmet Uz, uzun süredir sigarayı bırakmak istediğini ancak yoğun iş temposu nedeniyle polikliniğe başvuramadığını söyledi.

İş yerinden telefona bağlanarak danışmanlık aldığını belirten Uz, deneyimini şöyle anlattı:

“Görüşme oldukça samimi ve bilgilendiriciydi. Hekimim bağımlılık düzeyimi ölçtü, nasıl bir yol izlemem gerektiğini adım adım anlattı. İlaç desteği hakkında bilgi verdi. Online görüşme yüz yüze bir görüşme kadar etkiliydi.”