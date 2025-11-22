“Klinik araştırmalarda dönüştürücü bir adım”

Başhekim Doç. Dr. Osman Çiloğlu, protokolün kuruluş vizyonlarını ileri taşıyacak stratejik bir ortaklık olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu işbirliği, hem hekimlerimizin bilimsel birikimini güçlendirecek hem de hastalarımıza daha güncel tedavi seçeneklerine erişme imkânı sağlayacak. Özellikle diyabet, obezite ve kardiyovasküler hastalıklar gibi bölgemizde yaygın görülen sağlık sorunlarında modern tedavilerin daha hızlı uygulanabilmesi için önemli bir adımdır.”

“Türkiye’nin bilimsel katkısını büyütmek istiyoruz”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül ise hastanenin araştırma alanındaki güçlü altyapısına dikkat çekerek:

“Uluslararası standartlarda çalışmalar yürütüyoruz. Novo Nordisk Türkiye ile imzaladığımız bu iyi niyet anlaşması, klinik araştırmalar konusundaki kapasitemizi daha da büyütecek” ifadelerini kullandı.

Novo Nordisk: “Bu ortaklık hastaların geleceğine bir yatırım”

Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Bike Başaklar, imzalanan protokolün yalnızca bir işbirliği değil, Türkiye’nin bilimsel gelişimine uzun vadeli bir katkı olduğunu belirtti:

“Bu işbirliği, hastaların geleceğine, bilimsel gelişime ve yenilikçi tedavilere yapılan güçlü bir yatırımdır. Türkiye, şirketimiz için bölgesel bir araştırma merkezi niteliğinde. 2025 itibarıyla yürütülen 34 aktif çalışmada 1200’den fazla hastamız yer aldı ve bunların 28’i Türkiye’de gerçekleştirildi. Bu, ülkemizin klinik araştırmalardaki gücünü gösteriyor.”

Başaklar, Türkiye’nin araştırma potansiyelini uluslararası seviyeye taşımayı hedeflediklerini de vurguladı:

“Amacımız, hekimlerin öğrenme yolculuğunu desteklemek, hastalara erken tedavi fırsatı sunmak ve Türkiye’yi araştırma alanında bölgede lider konuma taşımak.”

5 yılda 1 milyar TL yatırım

Türkiye’de son 5 yılda klinik araştırmalara 1 milyar lira yatırım yapan Novo Nordisk; diyabet, obezite, kardiyovasküler ve nadir hastalıklar gibi birçok alanda çalışmalar yürütüyor. Yeni protokol kapsamında:

7 yeni klinik çalışma daha başlatılacak,

Eğitim ve bilimsel etkinlikler düzenlenecek,

Uluslararası araştırma verileri ve gelişmeler Türkiye’ye aktarılacak,

Araştırma süreçlerinin daha sürdürülebilir ve yüksek kaliteli bir yapıya kavuşması sağlanacak.

Novo Nordisk'in Türkiye üzerinden yönettiği bölgesel merkez; Cezayir, Fas, Lübnan, Mısır, Umman ve Suudi Arabistan'daki klinik araştırmaları da koordine ediyor. Yeni işbirliğinin, hem bölgesel liderliği güçlendirmesi hem de hastaların yaşam kalitesine kalıcı katkılar sunması hedefleniyor.