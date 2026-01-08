Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan fabrika işçisi Ramazan Keskin (24) ile Hasret Keskin (24), Ulu Camii Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen törenle dünyaevine girdi. Yaklaşık 2 yıldır arkadaş olan ve evlilik kararı alan çiftin düğününe aile bireyleri, yakın çevreleri ve arkadaşları yoğun ilgi gösterdi.

Takı töreni sırasında yaşanan sıra dışı anlar ise düğüne damga vurdu. Damadın 10 yıllık yakın arkadaşı ve aynı zamanda sağdıcı olan klima ustası Cumali Yıldırım (26), gelin ve damada klasik altın ya da para yerine ev tipi klima hediye etti. Klimanın davetlilerin gözü önünde salona getirilmesi, kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

“Adana’da Klima Altın Kadar Değerli”

Sürpriz hediyeyi neden tercih ettiğini anlatan Cumali Yıldırım, düğünlerde genellikle benzer takıların takıldığını belirterek farklı bir armağan vermek istediğini söyledi. Damadın klima ihtiyacı olduğunu bildiğini ifade eden Yıldırım, “Altın bozdurulup harcanabilir ama Adana gibi sıcak bir şehirde klima çok daha kıymetli. Klimayı arabadan kucaklayarak salona getirdim. Herkes şaşkına döndü. Ramazan da hiç beklemiyordu. Montajını da ücretsiz olarak ben yaptım” dedi.

“Altınları Bozdurup Klima Almayı Düşünüyordum”

Damat Ramazan Keskin ise yaşadığı sürprizi unutamayacağını dile getirerek, “Herkes gibi ben de sağdıcımdan altın ya da para bekliyordum. Klimayı görünce gerçekten şok oldum. Evimde klima yoktu, düğünde takılan altınları bozdurup almayı planlıyordum. Bu hediye benim için altından daha değerli” ifadelerini kullandı.

Sıradışı hediye, düğün boyunca davetliler arasında günün en çok konuşulan konusu oldu.