Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Hendek mevkisinde, İstanbul istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 GEK 18 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 27 AKZ 677 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilerek bir süre sürüklendi.

Kazada otomobilde bulunan Yıldız Dertli (60) olay yerinde hayatını kaybederken, B.H. (24), G.H. (52) ve S.D. (31) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Trafik 2 Saat Aksadı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.