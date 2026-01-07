Adana’nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir düğün organizasyonu ofisine yönelik saldırıyla ilgili üç kişi gözaltına alındı. İşletmeciliğini Burcu Uğur ve ablası Gizem Köse’nin yaptığı iş yerinin camlarının kırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler emniyete götürüldü.

Olay, 31 Aralık akşamı saat 22.00 sıralarında PTT Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve şapkayla gizleyen iki kişinin, ofise kaldırım taşı atarak camları kırdığı ve ardından hızla olay yerinden kaçtığı belirlendi. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şüpheliler Kameradan Tespit Edildi

Camların kırıldığını fark eden Burcu Uğur ve Gizem Köse, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Kardeşler, daha önce yaşanan tadilat masrafı anlaşmazlığı nedeniyle iş yeri sahibi Bülent Y.’den şüphelendiklerini ifade etti. Bunun üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırıyla bağlantılı kişilerin Bülent Y., oğlu Berat Y. ve onun arkadaşı Esat A. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla üç şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında iş yerine zarar verdiklerini kabul eden şüpheliler, kız kardeşlerden alacakları bulunduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.