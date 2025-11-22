Açıldığı günden bu yana yalnızca bir spor yapısı değil, Katalan kimliğinin ve FC Barcelona kültürünün simgesi olan Spotify Camp Nou, artan taraftar talebi ve modern spor mimarisinin gereksinimleri doğrultusunda köklü bir dönüşüm sürecine girdi. Yenileme görevini 2023 yılında üstlenen Limak İnşaat, stadyumu hem fiziksel olarak güçlendirdi hem de 21. yüzyılın teknolojik ve çevresel standartlarına uygun hale getirdi.

204 Bin m²’lik Dev Dönüşüm

Toplam 204 bin metrekarelik alanda yürütülen projede mevcut yapının 50 bin m²’si yenilendi, 154 bin m²’si ise tamamen yeniden inşa edildi.

Tamamlandığında 105 bin seyirci kapasitesiyle – bunun 8 bini VIP – dünyanın en büyük üçüncü futbol stadyumu olacak Spotify Camp Nou, spor ve kent yaşamını birleştiren çok işlevli bir merkez haline getirildi.

Modern Soyunma Odaları, Yeni Otoparklar, Ticari Alanlar

Yenileme kapsamında:

Sporcu bölümleri tamamen yeniden tasarlandı,

Ev sahibi ve konuk takımlar için modern soyunma odaları oluşturuldu,

Oyuncu tüneli çağdaş standartlara göre yenilendi,

Üçüncü kademe tribünlerin altına kapalı otoparklar, VIP bölümler ve ticari alanlar eklendi.

Bu düzenlemeler hem taraftar deneyimini hem de profesyonel kullanım konforunu üst seviyeye taşıdı.

50 Bin m²’lik Çatı Havaya Kaldırıldı: Projenin En Kritik Mühendislik Hamlesi

Stadyumun en dikkat çekici bölümü ise 128 halatla zeminden 70–80 metre yüksekliğe kaldırılan 50 bin m²’lik çatı yapısı oldu.

Yeni çatı ile:

Stadyumun silüeti tamamen yenilendi,

Çim zeminden çatıya kadar toplam yükseklik 68 metreye ulaştı,

Çatı üzerine yerleştirilen fotovoltaik paneller sayesinde Spotify Camp Nou çevre dostu bir yapıya dönüştü.

Bu özellikleriyle stadyum, modern spor mimarisinin en yenilikçi örneklerinden biri haline geldi.

Türk Mühendisliği Barcelona’da İmza Bıraktı

Yenileme çalışmalarında Türkiye’nin mühendislik gücü önemli rol oynadı:

Projede kullanılan 27 bin ton çeliğin %60’ı Türkiye’de üretildi .

Şimdiye kadar 56 milletten 13 bin kişi projede görev aldı.

Çalışanların %48’i Türk uzmanlardan oluştu .

15’ten fazla yerli firma ürün ve hizmet sağlayarak projeye katkı sundu.

Türk ve İspanyol mühendislerin ortak çalışması, uluslararası iş birliğinin başarılı bir örneği olarak gösteriliyor.

Barça’nın Mabedi Geleceğe Hazır

Katalan kültürü, Avrupa spor tarihi ve modern kent yaşamını aynı noktada buluşturan Spotify Camp Nou’nun dönüşümü, yalnızca bir stadyum yenileme çalışması değil; mimari, mühendislik ve toplumsal hafızanın birleştiği büyük bir proje olarak değerlendiriliyor.

Limak İnşaat tarafından yürütülen bu modernizasyon, Türkiye’nin uluslararası arenadaki en prestijli mühendislik projelerinden biri olarak öne çıkıyor ve iki ülke arasında yeni bir kültürel-teknik köprü kuruyor.