Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ise dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla süren antrenman, taktik çalışmayla bitti.

Diğer taraftan Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirdi. Yunus Akgün salon ve sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü. Victor Osimhen ise tedavisi sonrasında salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.