Samsun’un Terme ilçesinde minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada Gökmen Akçam (49) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.00 sıralarında Terme ilçesi Akçay mevkisi Samsun-Ordu kara yolunun 81’inci kilometresinde meydana geldi.

Sabit B.'nin (53) kullandığı 53 EK 137 plakalı minibüs, önünde seyreden Selçuk A.'nın (38) kontrolündeki 52 AFF 543 plakalı TIR'ın 52 AFF 542 plakalı römorkuna arkadan çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrollerde, minibüsteki yolcu Gökmen Akçam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 sürücü, Terme Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Akçam'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.