Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde; depremde hasar alan araçlar ve yurtdışından getirilen araçlarda “change” yöntemiyle şasi numarası değiştiren 26 şüpheliyi yakalamaya yönelik Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Konya ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 12’si tutuklanırken, diğer 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüpheliler, ‘Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Yetkililer, operasyonun özellikle depremde hasar görmüş araçların ve yurt dışından getirilen araçların sahtecilik amacıyla kullanılmasının önüne geçmek için büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu operasyon, araç dolandırıcılığı ve şasi sahteciliği konularında emniyet birimlerinin kararlılıkla yürüttüğü mücadeleyi gözler önüne seriyor.