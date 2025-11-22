Etkinliğe, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, şehit öğretmen aileleri ile 81 ilden gelen öğretmen ve öğrenciler katıldı. Bakan Yardımcısı Ökten, programa katılanlarla sohbet ederek öğretmenlerin gününü kutladı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Katılımcılar, Şehit Öğretmenler Abidesi’ne karanfiller bıraktı.

Programın devamında, hatıra ormanında yeni fidanlar toprakla buluşturularak şehit öğretmenlerin anısı yaşatıldı.