Yerlikaya açıklamasında, “Gölgeliklerde oturup konforlu alanlarından ahkâm kesen, nifak kervanının yedekçisi bir takım çevreler; birkaç oy devşirmek için kahraman güvenlik güçlerimizin mücadelesini küçümseme acziyetine düşüyor” dedi.

“Kahramanların mücadelesine gölge düşürmek kimsenin haddi değildir”

Bakan Yerlikaya, polis ve jandarma teşkilatına yönelik ithamlara tepki göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Polislerimizi, jandarmamızı dilinize doluyor; iftiralarla, algı oyunlarıyla kahramanların canları pahasına verdiği mücadeleyi küçük düşürmeye çalışıyorsunuz. Aziz milletimizin evlatlarının mücadelesine gölge düşürmek kimsenin haddi değildir.”

Yerlikaya, organize suç örgütleri ve tüm suç odaklarına karşı verilen mücadelenin siyasi hesaplarla görmezden gelinmesinin, güvenlik güçlerinin emeğine hakaret olduğunu ifade etti.

“FETÖ yalanları dile getirildikçe kutlama pastası kesmeye devam ediyor”

Yerlikaya, bazı siyasi açıklamalarda kullanılan verilerin FETÖ kaynaklı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“FETÖ’nün karanlık odalarında hazırlanan sözde araştırmaları önce milletvekilleriniz komisyonda, sonra da siz Zonguldak’ta dillendirdiniz. FETÖ’nün yalanları gerçekmiş gibi dile getirildikçe, kendilerine uşaklık edildikçe kutlama pastası kesmeye devam ediyorlar.”

Son olarak milletin gerçeği gördüğünü vurgulayan Yerlikaya, “Aziz milletimiz kimin yanında durduğunu da, kimin karanlığa omuz verdiğini de çok iyi görüyor” dedi.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 22, 2025