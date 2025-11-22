TELE1’e kayyum atanmasının ardından kurum içinde ciddi değişiklikler yaşandığı iddia edildi. Kanalda görev yapan bazı çalışanların aktardığı bilgilere göre, kayyum yönetimi ilk adım olarak çok sayıda personelin işine son verdi. İşten çıkarılan çalışan sayısının 32’ye ulaştığı öne sürülürken, kanalın Ankara ofisinin kapatılması yönünde hazırlık yapıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Çalışanlar, gelişmelerin hem kurumsal işleyişi hem de kanalın yayıncılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini ifade ediyor. İddialara göre, işten çıkarılan personelin önemli bölümü uzun süredir TELE1’e emek veren isimlerden oluşuyor.

“Ciddi bir haber ama görmezden geliniyor”

TELE1 çalışanlarından biri olan Ömer Ödemiş, yaşananların medya kuruluşları tarafından yeterince gündeme getirilmediğini belirterek

“Bu ciddi bir haber ve hiçbir haber kanalı değinmedi bile. Ne diyelim… Söyleyeceklerimi şimdilik saklıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kayyum süreci tartışma yaratıyor

TELE1’e kayyum atanması, medya sektöründe geniş yankı uyandırmıştı. Atamanın ardından yaşanan işten çıkarmalar, ofis kapatma iddiaları ve çalışanların belirsizlik içinde bırakılması, basın özgürlüğü ve bağımsız medya konularında yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Kanal yönetiminden ve kayyumdan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, çalışanlar gelişmeleri tedirginlikle takip ediyor.