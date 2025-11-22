İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamaya, 37 ekip ve 175 personel katıldı. Uygulama kapsamında, 14 farklı bölge, umuma açık mekanlar ve alkollü eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

Toplam 2 bin 417 kişi ve 379 aracın sorgulandığı denetimlerde, 28 araca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ilgili maddelerden 285 bin 398 lira ceza uygulanarak 6 araç trafikten men edildi.

Yoklama kaçağı 4 kişiye tebliği yapılan uygulamada, 3 iş yerine idari yaptırım gereği tutanak tanzim edilerek, 1 kişi hakkında da 'trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yapıldı.

İki şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile 1 kasatura bıçak ele geçirilen denetimde, 4 işletmeye de ruhsata aykırı faaliyetten toplam 60 bin lira idari ceza uygulandı.