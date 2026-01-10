Başkentte tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Ankara Çevreyolu istikameti Etlik mevkisinde O.K. idaresindeki 06 EYP 871 plakalı otomobil, 67 EK 377 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına sıkışan araç, kısa sürede alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü O.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla morga götürüldü.
Kaynak: AA