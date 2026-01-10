Yılmaz Erdoğan’ın iki sezon boyunca perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan fenomen dizisi İnci Taneleri, üçüncü sezonuyla bu ay geri dönüyor. Yayın günüyle ilgili kulislerde salı ihtimali konuşulsa da, yapılan son değerlendirmeyle dizinin kendi günü olan perşembede yayınlanmasına kesin olarak karar verildi.

İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor?

İnci Tanelerinin üçüncü sezonunun 22 Ocak Perşembe günü ekrana gelmesi planlanıyor. Yayın takviminde yaşanabilecek olası bir gecikme durumunda ise dizinin 29 Ocak Perşembe, yani ayın son haftasında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

İnci Taneleri’ne iki yeni karakter geliyor

Yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosu da genişliyor. Haydar Şişman, dizide “Keledoş”, Umut Kurt ise “Servan”karakteriyle hikâyeye dahil oluyor. Ayrıca ilerleyen bölümlerde polis karakterinin de senaryoya gireceği öğrenildi.