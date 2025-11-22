Yenimahalle Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Düzenlenen buluşmada konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, öğretmenlere verdikleri emek ve katkı için teşekkür ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Başkan Yaşar, Yenimahalle Belediyesi’nin bünyesinde ataması yapılmamış 1.150 öğretmeni istihdam ediyor olmaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade etti.

Belediyeye bağlı kreşler, gündüz bakımevleri, eğitime destek merkezleri, yüzme havuzları, spor merkezleri, Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ve YENİMEK kurslarında görev yapan öğretmenlerin binlerce çocuğa, gence ve yetişkine eğitim desteği sunduğunu belirtti.

