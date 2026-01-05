Ankara Demetevler Metro İstasyonu’nda “Matmazel” isimli 15 yaşındaki bir köpeğin belediye görevlileri tarafından darp edildiği iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, EGO Genel Müdürlüğü konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, olayla ilgili ilk ihbar 3 Ocak 2026 tarihinde 153 Çağrı Merkezi’ne ulaştı. İhbarın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde derhal inceleme ve teftiş süreci başlatıldı.

Kamera Kayıtları İncelendi

İddiaya konu alanlardaki tüm güvenlik kamerası görüntülerinin saniye saniye incelendiği ve gerekli kayıtların muhafaza altına alındığı belirtildi. Ayrıca hayvanseverler tarafından köpeğin götürüldüğü veteriner hekimle iletişime geçilerek detaylı bilgi alındığı ifade edildi.

Mezardan Çıkarıldı, Üniversiteye Gönderildi

Kamuoyunda herhangi bir soru işareti kalmaması amacıyla sürecin derinleştirildiği vurgulanan açıklamada, hayvanseverlerle yeniden iletişime geçildiği ve “Matmazel” isimli köpeğin gömüldüğü yerden çıkarılarak bağımsız bir incelemeye tabi tutulmasının talep edildiği bildirildi.

Bu kapsamda Ankara Barosu sürece dahil oldu. Köpek, darp edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne götürüldü. Üniversite yetkilileri, incelemenin yaklaşık 15 gün sürebileceğini baro avukatlarına bildirdi. ABB ise sürecin hızlandırılması için resmi başvuruda bulundu.

Bakanlık ve Adli Süreç

Köpeğin herhangi bir kişi adına kayıtlı olmaması nedeniyle, resmi sürecin işletilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’na da talep yazısı iletildi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A maddesi kapsamında bakanlık tarafından adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Görevliler Açığa Alındı

EGO Genel Müdürlüğü, soruşturmanın selameti açısından iddiaya konu olan personelin geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Yetkililer, sürecin şeffaflıkla yürütüleceğini ve kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini belirtti.