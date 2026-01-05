KANAL D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, bir haftalık yılbaşı arasının ardından yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Temposu ve gerilim dozu yüksek sahneleriyle dikkat çeken dizinin yeni bölümünde, Alya ve Cihan arasında romantizm yeniden alevleniyor.

Alya ve Cihan Arasında Romantik Anlar

Pazartesi akşamlarının tartışmasız lideri olan Uzak Şehir, 2026’ya bu akşam yeni bölümüyle “merhaba” diyor. Yayınlanan yeni tanıtımda, Alya ve Cihan konağın mutfağında bir araya geliyor. Cihan’ın kendi elleriyle Alya’ya menemen hazırladığı sahnede, “menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?” tartışması izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

İkilinin birbirine kur yaptığı sahnelerin finalinde ise Cihan’ın Alya’ya söylediği “Ben senin elinden zehir olsa yerim” sözleri, karlar altındaki Uzak Şehir’de romantik atmosferi zirveye taşıyor.

Uzak Şehir Bu Akşam Kanal D’de

AyNa Yapım imzası taşıyan Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.