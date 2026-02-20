Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, tüketicinin temel gıda ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşması konusunda haksız rekabetten korunması için harekete geçti. Tüketicinin fahiş fiyatlara karşı korunması da amaçlanan denetimlerde ekipler birçok marketi ziyaret etti. Yapılan denetimlerde ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığı kontrol edildi ve raflardaki etiketle kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı incelendi. 34 ilçedeki denetimleri 96 kişiden oluşan 48 ekibin yürüttüğü aktarıldı. Diğer taraftan market denetimleri sırasında fiyat yönetmeliğine aykırılık, haksız fiyat artışı gibi olumsuzluklar tespit edildi. Konuyla alakalı Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilmek üzere tutanak tutuldu.

43 milyonluk ceza

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret İl Müdürlükleri'nin 2026'da gıda sektöründe yaptığı denetimlerde 10 bin 847 ürüne yaklaşık 43 milyon lira ceza kesildiği kaydedildi. İstanbul'daki çalışmalarda 885 bin 734 ürünün denetimden geçirildiği de bildirildi.

Canan İLARSLAN - Hadican EROL/İSTANBUL, (DHA)-