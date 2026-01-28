Kurulan yeni altyapıyla birlikte Yenimahalle’nin dijital omurgası oluşturulurken, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması ve bilgi güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

“Veri, artık en kıymetli değer”

Veri Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, dijitalleşmenin yerel yönetimler açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Günümüzde verinin en değerli varlık haline geldiğini ifade eden Yaşar, şu değerlendirmede bulundu:

“Kişisel verilerden şehir planlamasına, imar işlemlerinden sosyal desteklere kadar tüm süreçler dijital ortamda yürütülüyor. Bu nedenle bilişim altyapımızı güçlendirmek, belediyemizin geleceğine yaptığımız en stratejik yatırımlardan biri oldu. Türkiye’de birçok belediyeye örnek olacak çağdaş bir sisteme kavuştuk.”

Vatandaşlar e-belediyecilikte hız kazanacak

Yeni sistem yalnızca belediye içi süreçleri değil, vatandaşların günlük hayatını da kolaylaştıracak. Güçlendirilmiş veri altyapısı sayesinde, vatandaşlara belirli alanlarda erişim imkânı sağlanacak.

Bu sayede Yenimahalleliler, e-belediyecilik hizmetlerinden 7 gün 24 saat kesintisiz yararlanabilecek; işlemler daha hızlı, güvenli ve pratik şekilde gerçekleştirilebilecek.

Hedef: ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası

Kalite odaklı yönetim anlayışıyla daha önce TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alan ve Ankara’da bu belgeye sahip ilk kurumlardan biri olan Yenimahalle Belediyesi, yeni dijital altyapı yatırımıyla birlikte gözünü TSE ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına çevirdi.

Belediye, bu belgeyle bilgi güvenliğini sürekli geliştiren ve iyileştiren bir yönetim anlayışını kurumsallaştırmayı amaçlıyor.