27 Ocak 2026 Salı günü döviz ve altın piyasalarında hareketli bir seyir gözlemlendi. Türk Lirası karşısında Amerikan doları ve euro belirli yükselişlerle işlem görürken, altın fiyatları da yatırımcı ilgisinin odağında yer aldı.

Serbest piyasada 1 ABD Doları (USD) ortalama 43,39 TL civarında işlem gördü. Bu değer, önceki güne göre sınırlı yükseliş gösterdi. Euro/TL kuru ise yaklaşık 51,5–52,0 TL bandında işlem gördü; euroda da hafif artış dikkat çekti. Sterlin/TL kuru ise yaklaşık 59,4 TL seviyelerine yakın seyretti. Bu hareketler, küresel piyasalardaki dalgalanmanın yanı sıra iç piyasa beklentilerinin TL üzerinde hassas fiyatlamalara neden olduğunu gösteriyor.

Altın piyasasında Kapalıçarşı verilerine göre gram altın gün boyunca yaklaşık 7.230–7.340 TL aralığında işlem gördü. Çeyrek altın fiyatı yaklaşık 11.900–11.950 TL seviyelerinde yer alırken, yarım altın ve cumhuriyet altını da sırasıyla yaklaşık 23.900 TL ve 49.000 TL civarında işlem gördü. Altındaki bu seviye, yatırımcıların güvenli liman talebinin sürdüğüne işaret ediyor.