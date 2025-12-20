Yenimahalle Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Kafe projesi, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla vatandaşlardan büyük beğeni toplamaya devam ediyor. İlçede yaşayan vatandaşların memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini belirten yetkililer, Halk Kafelerin sayısını artırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda Yenimahalle’de üçüncü Halk Kafe’nin Lalegül Çarşı içerisinde hizmete açılacağı duyuruldu. Yeni açılacak kafenin, özellikle Demetevler bölgesinde yaşayan emekliler ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlara hitap edeceği belirtildi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Halk Kafe projesinin, vatandaşların bütçesini zorlamadan keyifli vakit geçirebilecekleri bir sosyal alan sunduğu vurgulanırken, yeni şubenin de bölgeye değer katması bekleniyor.

Yetkililer, üçüncü Halk Kafe’nin Yenimahalle’ye hayırlı olmasını dileyerek, benzer sosyal projelerin artarak devam edeceğini kaydetti.